Pillola anti Covid Merck arriva in Italia: chi può assumerla e chi no (Di lunedì 3 gennaio 2022) La guida sul primo farmaco orale approvato dall'Aifa. Mastroianni : "Ecco durata e dosaggio della terapia". E Galli avverte: "Non sostituisce il vaccino". Al via la distribuzione alle Regioni di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) La guida sul primo farmaco orale approvato dall'Aifa. Mastroianni : "Ecco durata e dosaggio della terapia". E Galli avverte: "Non sostituisce il vaccino". Al via la distribuzione alle Regioni di ...

