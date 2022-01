Piazza Affari inizia il 2022 all’insegna dei rialzi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 dei listini finanziari europei si apre all’insegna degli acquisti. Anche se la diffusione della variante Omicron continua a preoccupare, la prima seduta dell’anno dei listini europei si è chiusa in solido territorio positivo in scia della convinzione che nel giro di qualche settimana anche la diffusione del nuovo ceppo, che si è finora rivelato estremamente contagioso ma poco letale, raggiungerà un picco. In questo contesto, la prima seduta dell’anno del Ftse Mib è terminata a 27.730,32 punti, +1,4% rispetto al dato precedente. Andamento speculare per lo spread Btp-Bund, sceso di quasi 3 punti percentuali a 132 punti base. Sul paniere delle blue chip sono due i titoli che si sono distinti in negativo: DiaSorin (2,54%), che come sempre si è mossa in controtendenza rispetto alle indicazioni in arrivo dal fronte sanitario, e CNH Industrial ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildei listini finanziari europei si apredegli acquisti. Anche se la diffusione della variante Omicron continua a preoccupare, la prima seduta dell’anno dei listini europei si è chiusa in solido territorio positivo in scia della convinzione che nel giro di qualche settimana anche la diffusione del nuovo ceppo, che si è finora rivelato estremamente contagioso ma poco letale, raggiungerà un picco. In questo contesto, la prima seduta dell’anno del Ftse Mib è terminata a 27.730,32 punti, +1,4% rispetto al dato precedente. Andamento speculare per lo spread Btp-Bund, sceso di quasi 3 punti percentuali a 132 punti base. Sul paniere delle blue chip sono due i titoli che si sono distinti in negativo: DiaSorin (2,54%), che come sempre si è mossa in controtendenza rispetto alle indicazioni in arrivo dal fronte sanitario, e CNH Industrial ...

