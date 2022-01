Advertising

zazoomblog : Petrucci k.o. nella terza tappa per problemi alla moto ma può ripartire - #Petrucci #nella #terza #tappa - dianatamantini : DAKAR - Joan Barreda si impone nella seconda tappa, vittoria Honda su GasGas e KTM. Perde terreno invece la top 3 d… - corsedimoto : DAKAR - Joan Barreda si impone nella seconda tappa, vittoria Honda su GasGas e KTM. Perde terreno invece la top 3 d… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Petrucci k.o. nella terza tappa per problemi alla moto, ma può ripartire) è stato pub… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dakar 2022 Petrucci k.o. nella terza tappa per problemi alla moto, ma può ripartire -

Ultime Notizie dalla rete : Petrucci nella

Sembrava essere un altro gran bel giorno per Danilo, che dopo il 13° posto della speciale di ieri,tappa odierna che da Ha'Il porterà i concorrenti ad Al Qaisumah, era partito con il ritmo giusto, passando con il 4° tempo al waypoint del ...... pilota australiano al secondo raid in carriera equipaggiato con una GasGas perfettamente identica alla KTM di cui dispone il pilota ternano, all'esordioDakar.in avvicinamento a ...Il ternano si ferma durante la frazione Ha’Il-Al Qaisumah per noie tecniche alla sua Ktm: la nuova formula jolly però gli consente di restare in gara, anche se non più per le posizioni nobili ...L'ex pilota di MotoGP è stato fermato da un problema tecnico sulla sua KTM al km 115 ed è stato recuperato dall'elicottero dell'organizzazione. Domani però sarà al via della terza tappa per continuare ...