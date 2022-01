Perchè non multare chi si è autodenunciato? Il caso-Geolier e la bella domanda del centrodestra (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, sulla prima pagina del Mattino, si leggeva la notizia secondo la quale il rapper napoletano Geolier, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno, ha fatto utilizzare anche una pistola. Questo, oltre che al buon senso, anche in spregio all’ordinanza del sindaco Manfredi che il 30 dicembre scorso ordinava ai napoletani “il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi, e simili artifici pirotecnici”. L’ordinanza, come ampiamente descritto dai media, è stata ampiamente disattesa. Resta il fatto che non è stata elevata alcuna multa dai 25 ai 500 euro, come pure prevista per i trasgressori dalla stessa ordinanza. Paradossalmente, si direbbe che nessuno è stato colto in flagranza di reato. Ma chi ha postato sui social i momenti in cui dava fuoco a petardi o, peggio ancora, premeva il grilletto o ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, sulla prima pagina del Mattino, si leggeva la notizia secondo la quale il rapper napoletano, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno, ha fatto utilizzare anche una pistola. Questo, oltre che al buon senso, anche in spregio all’ordinanza del sindaco Manfredi che il 30 dicembre scorso ordinava ai napoletani “il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi, e simili artifici pirotecnici”. L’ordinanza, come ampiamente descritto dai media, è stata ampiamente disattesa. Resta il fatto che non è stata elevata alcuna multa dai 25 ai 500 euro, come pure prevista per i trasgressori dalla stessa ordinanza. Paradossalmente, si direbbe che nessuno è stato colto in flagranza di reato. Ma chi ha postato sui social i momenti in cui dava fuoco a petardi o, peggio ancora, premeva il grilletto o ...

