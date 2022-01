Perché non ci sarà l'obbligo vaccinale (almeno non a gennaio) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ventisei milioni di dosi: questo il quantitativo di vaccini che il nostro paese ha a disposizione per il mese di gennaio. Rappresentano la nostra riserva strategica mentre al momento non sono previste nuove consegne né da parte di... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ventisei milioni di dosi: questo il quantitativo di vaccini che il nostro paese ha a disposizione per il mese di. Rappresentano la nostra riserva strategica mentre al momento non sono previste nuove consegne né da parte di...

Advertising

Giorgiolaporta : Eticamente impeccabile usare le foto di gente in fila per i #tamponi (per lo più non vaccinata) per parlare di cors… - romeoagresti : La situazione #Morata resta laboriosa e complicata. Vuoi perché la #Juventus non ha un sostituto in mano (in presti… - AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: @InterMinabileXa Non vorremmo scrivere inesattezze, né tantomeno diffondere fake inutili. Probabile siano stati 'congelat… - carlocorucci : @claudiovelardi @matteorenzi @EnricoLetta Caro Velardi Draghi sta bene al Colle perché non penso si voglia far cuoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Emily Blunt: "Vi racconto la mia nuova Mary Poppins" ...dicendo che ero l'attrice giusta per il ruolo e rifutandosi di comparire in un cammeo per non ... Fantastica', dice, 'e la adoriamo tutti perché fa parte della nostra famiglia'. Tra una tata vera formato ...

Desirée Maldera/ 'Da quando sono mamma vivo con un'ansia costante che logora...' Una volta saliti in aereo hanno trascorso le prime 4 ore tra forti turbolenze e molti vuoti d'aria, ma fortunatamente i suoi due figli non si sono accorti di nulla perché dormivano. " Ho preso delle ...

«Don’t look up», ecco perché è il film dell’anno Corriere della Sera ...dicendo che ero l'attrice giusta per il ruolo e rifutandosi di comparire in un cammeo per... Fantastica', dice, 'e la adoriamo tuttifa parte della nostra famiglia'. Tra una tata vera formato ...Una volta saliti in aereo hanno trascorso le prime 4 ore tra forti turbolenze e molti vuoti d'aria, ma fortunatamente i suoi due figlisi sono accorti di nulladormivano. " Ho preso delle ...