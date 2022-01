Perché l’Italia continua a fare fatica a cambiare il lavoro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— Nessuna riforma è per sempre. Tanto più quelle che riguardano il lavoro. Tanto più in un momento in cui tutto è accelerato. Eppure, da quando venne diagnosticato il primo caso di Covid-19 a Codogno, politica e parti sociali in Italia hanno avanzato con estrema lentezza. Mentre tutto intorno correva. Da febbraio 2020, abbiamo visto approvare provvedimenti estemporanei ed emergenziali. E quasi tutti in difesa del lavoro. I pilastri sono stati due: cassa integrazione e blocco dei licenziamenti. Il divieto generalizzato di licenziare, unico caso in Europa, è stato prima prorogato più volte, poi abrogato parzialmente dopo un acceso negoziato. E da novembre è scaduto per più di dieci milioni di lavoratori, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— Nessuna riforma è per sempre. Tanto più quelle che riguardano il. Tanto più in un momento in cui tutto è accelerato. Eppure, da quando venne diagnosticato il primo caso di Covid-19 a Codogno, politica e parti sociali in Italia hanno avanzato con estrema lentezza. Mentre tutto intorno correva. Da febbraio 2020, abbiamo visto approvare provvedimenti estemporanei ed emergenziali. E quasi tutti in difesa del. I pilastri sono stati due: cassa integrazione e blocco dei licenziamenti. Il divieto generalizzato di licenziare, unico caso in Europa, è stato prima prorogato più volte, poi abrogato parzialmente dopo un acceso negoziato. E da novembre è scaduto per più di dieci milioni di lavoratori, ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: L’augurio che sento di rivolgervi si fa più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fid… - matteosalvinimi : Mazzette per l’accoglienza degli immigrati e record di sbarchi. Farò di tutto perché il 2022 riporti l’Italia ad es… - elio_vito : Perché Salvini ha promosso i referendum sulla giustizia giusta (che ho firmato!) se poi pubblica post così ignobili… - Mauro5514 : RT @tambojosef: Riflettere per il nucleare riflettere c’è il sole e pannelli solari ed eoliche anche perché in Italia è sempre una presa pe… - solounastella : RT @ThManfredi: Domanda: in Italia il teleworking è stato rafforzato, per far fronte alla marea Omicron? O come pensa Brunetta causa perdit… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Italia Covid, vaccini e Omicron: perché questa ondata è diversa IL GIORNO