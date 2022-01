Perché la variante Omicron può rappresentare la svolta che tutti stavamo aspettando (Di lunedì 3 gennaio 2022) Molto più contagiosa della Delta, ma al tempo stesso più lieve se si è già vaccinati e, in generale, meno aggressiva a livello polmonare. La mutazione arrivata dal Sudafrica sembrerebbe introdurci a una sorta di capitolo finale della pandemia da Covid 19: quello della «convivenza con il virus», in un progressivo ritorno alla normalità Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 gennaio 2022) Molto più contagiosa della Delta, ma al tempo stesso più lieve se si è già vaccinati e, in generale, meno aggressiva a livello polmonare. La mutazione arrivata dal Sudafrica sembrerebbe introdurci a una sorta di capitolo finale della pandemia da Covid 19: quello della «convivenza con il virus», in un progressivo ritorno alla normalità

Ultime Notizie dalla rete : Perché variante Covid, medici di famiglia: 'Travolti da numero contagi, 20 telefonate l'ora' 'La contagiosità della variante Omicron insieme al fatto che, grazie ai vaccini, la maggioranza dei ... in particolare i cronici, che non riescono a contattare i propri medici di famiglia perché ...

Covid, in 6 nella terapia intensiva del DEA: due decessi (un 65enne e un 72enne). 3.568 nuovi casi, 745 a Lecce. Copertino oltre i 600 ... Sappiamo benissimo che la variante omicron e quella delta sono più contagiose, ma secondo gli ... un po' perché tutta la popolazione ricorre ai test, ma i ricoverati sono un numero esiguo in ...

