Per i docenti 3 volte obbligatoriamente vaccinati sarebbe inaccettabile la Dad. Lettera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inviata da Giuliana Rubino - A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, come in una narrazione polifonica ,si alternano convulsamente le voci di politici, esperti del CTS, sindacalisti e dirigenti scolastici, cui si uniscono talvolta comitati di genitori, che si esprimono tutti sulle modalità di un rientro a scuola in sicurezza. Tuttavia il sottofondo insistente è dato dal ripetersi di alcune note inquietanti e ben conosciute: D A D. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inviata da Giuliana Rubino - A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, come in una narrazione polifonica ,si alternano convulsamente le voci di politici, esperti del CTS, sindacalisti e dirigenti scolastici, cui si uniscono talvolta comitati di genitori, che si esprimono tutti sulle modalità di un rientro a scuola in sicurezza. Tuttavia il sottofondo insistente è dato dal ripetersi di alcune note inquietanti e ben conosciute: D A D. L'articolo .

Advertising

FNInfermieri : Allarme carenza e #formazione : nella'Manovra' 2022 il #Governo dimentica gli #infermieri. Spariti gli unici due e… - orizzontescuola : Per i docenti 3 volte obbligatoriamente vaccinati sarebbe inaccettabile la Dad. Lettera - SRenziano : @UilRuaIstat @TeresaBellanova Alla scuola? In 15 anni un solo un rinnovo del contratto cerca chi lo ha fatto, 371 m… - CameliaCamCam1 : RT @AntoninoBonini: Solidarietà agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine e ai docenti che hanno perso il diritto al lavoro per non a… - DaniGenna : RT @mariateresacip: @stanzaselvaggia Riorganizzare la Dad? Ammassati ovunque, ma il problema è la scuola. Perché i trasporti pubblici smuov… -