Per Cartabellotta "le misure del governo sono pannicelli caldi contro la diffusione del virus" (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - "Bisogna provare ad abbassare la circolazione del virus. Il 6,8% di positività dei tamponi antigenici dimostra che c'è una grandissima circolazione virale. Tutte le misure messe in campo finora dal governo sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione. Adesso vediamo cosa verrà fuori dal prossimo consiglio dei ministri. Bisogna limitare i contatti sociali, magari incrementando lo smart working. Mi preoccupa che si prenda tempo prima di assumere decisioni, perchè i numeri sono già evidenti".E' l'analisi di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus. "La situazione dei numeri non ci incoraggia ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - "Bisogna provare ad abbassare la circolazione del. Il 6,8% di positività dei tamponi antigenici dimostra che c'è una grandissima circolazione virale. Tutte lemesse in campo finora daluna sommatoria diche non riescono a rallentare la circolazione. Adesso vediamo cosa verrà fuori dal prossimo consiglio dei ministri. Bisogna limitare i contatti sociali, magari incrementando lo smart working. Mi preoccupa che si prenda tempo prima di assumere decisioni, perchè i numerigià evidenti".E' l'analisi di Nino, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus. "La situazione dei numeri non ci incoraggia ...

Advertising

RaiNews : Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, torna a chiedere la revisione delle quarantene: 'Dobbiamo… - Agenzia_Ansa : Gimbe: 'Quarantena ridotta per chi ha fatto terza dose' Cartabellotta: 'Bisognerebbe rivedere regole per la categor… - sulsitodisimone : Per Cartabellotta 'le misure del governo sono pannicelli caldi contro la diffusione del virus' - therealemmeci : @IsMadeInItaly_T @Cartabellotta É evidente che tu non sia mai stato in India. Le persone muoiono letteralmente per… - ChiaraM_Arch : @ilnerello @CLEOPAT91366052 @Cartabellotta Purtroppo le follie sono iniziate con questi… tanto che ne hanno dovuto… -