Pensioni, nuovo allarme conti. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di lunedì 3 gennaio 2022) In pensione a 71 anni. È questo che ci aspetta nel futuro secondo l'Ocse. Le troppe deroghe Pensionistiche alla legge Fornero e il perdurare della pandemia si sono rivelate una miscela esplosiva che sta mettono a dura prova il nostro Paese. Il rapporto “Pensions at a Glance 2021” illustra come in Italia, l'attuale età d'uscita dal lavoro sia particolarmente bassa, 61,8 anni. Un dato che risulta sotto la media Ocse di 63,1 anni e che favorisce la corsa alla spesa Pensionistica che si assesta al 15,4% del Pil nel 2019, tra le più alte dell'area. L'Inps si prepara a chiudere l'esercizio 2021 con un risultato negativo di 20,2 miliardi e lo stesso Tridico ha fatto notare come dall'analisi dei bilanci, sulla base di ipotesi condivise con il ministero dell'Economia, emerga che partendo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) In pensione a 71 anni. È questo che ci aspetta nel futuro secondo l'Ocse. Le troppe deroghestiche alla legge Fornero e il perdurarea pandemia si sono rivelate una miscela esplosiva che sta mettono a dura prova il nostro Paese. Il rapporto “Pensions at a Glance 2021” illustra come in Italia, l'attuale età d'uscita dal lavoro sia particolarmente bassa, 61,8 anni. Un dato che risulta sotto la media Ocse di 63,1 anni e che favorisce la corsa alla spesastica che si assesta al 15,4% del Pil nel 2019, tra le più alte'area. L'Inps si prepara a chiudere l'esercizio 2021 con un risultato negativo di 20,2 miliardi e lo stesso Tridico ha fatto notare come dall'dei bilanci, sulla base di ipotesi condivise con il ministero'Economia, emerga che partendo da ...

