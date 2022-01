Pensioni, in arrivo aumenti (causa inflazione): 17 euro al mese per chi ne prende 1000, 61 se l’assegno è di 4mila. La minima sale a 523 euro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non solo “quota 102“, la proroga di Opzione donna e l’allargamento della platea dell’Ape social, in cui entrano tra l’altro edili e ceramisti, estetisti, magazzinieri e anche le maestre. Oltre alle novità per chi vuole andare in pensione, il 2022 porta con sé anche dei micro aumenti per chi si è già ritirato dal lavoro. Merito o colpa dell’inflazione, che nell’ultimo anno ha potentemente rialzato la testa imponendo quella che in gergo si chiama “perequazione”. Il ministero dell’Economia ha fissato la percentuale di riferimento all‘1,7%. L’adeguamento sarà pieno, come avviene dallo scorso anno, per gli assegni fino a quattro volte il minimo, cioè 2.062 euro. Cambiano invece, per effetto del decreto del Mef dello scorso novembre, i criteri di perequazione per le classi di importo più alto. Fonte: InpsFinora, come ricorda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non solo “quota 102“, la proroga di Opzione donna e l’allargamento della platea dell’Ape social, in cui entrano tra l’altro edili e ceramisti, estetisti, magazzinieri e anche le maestre. Oltre alle novità per chi vuole andare in pensione, il 2022 porta con sé anche dei microper chi si è già ritirato dal lavoro. Merito o colpa dell’, che nell’ultimo anno ha potentemente rialzato la testa imponendo quella che in gergo si chiama “perequazione”. Il ministero dell’Economia ha fissato la percentuale di riferimento all‘1,7%. L’adeguamento sarà pieno, come avviene dallo scorso anno, per gli assegni fino a quattro volte il minimo, cioè 2.062. Cambiano invece, per effetto del decreto del Mef dello scorso novembre, i criteri di perequazione per le classi di importo più alto. Fonte: InpsFinora, come ricorda ...

