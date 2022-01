Peaky Blinders: il trailer della stagione 6 svela il ritorno di Anya Taylor-Joy (Di lunedì 3 gennaio 2022) Anya Taylor-Joy ha la sua ricomparsa nel trailer della sesta stagione di Peaky Blinders, in arrivo su Netflix a breve. Il popolare dramma in costume della BBC Peaky Blinders, diretto da Steven Knight, sta per fare ritorno su Netflix con la sesta e ultima stagione. nel trailer vediamo il ritorno di Anya Taylor-Joy. La clip è incentrata sul protagonista Cillian Murphy che interpreta il criminale in carriera Tommy Shelby, ma anche sull'apparizione di Anya Taylor-Joy che riprenderà il suo ruolo di Gina Gray. Parlando con Variety, Stephen Knight ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)-Joy ha la sua ricomparsa nelsestadi, in arrivo su Netflix a breve. Il popolare dramma in costumeBBC, diretto da Steven Knight, sta per faresu Netflix con la sesta e ultima. nelvediamo ildi-Joy. La clip è incentrata sul protagonista Cillian Murphy che interpreta il criminale in carriera Tommy Shelby, ma anche sull'apparizione di-Joy che riprenderà il suo ruolo di Gina Gray. Parlando con Variety, Stephen Knight ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi ...

