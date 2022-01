**Pd: Borghi, 'congresso? No a tic autoreferenziali, pensiamo a Paese'** (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il congresso? E' già fissato nel 2023. Non è che ogni volta che c'è un tema dobbiamo fare il congresso...". Enrico Borghi, lettiano e membro della segreteria Pd, commenta così all'Adnkronos le richieste che arrivano da esponenti di Base Riformista, come Andrea Marcucci, di un congresso anticipato dopo le parole di Massimo D'Alema e il possibile rientro dei fuoriusciti di Articolo Uno. "Il Pd è nato per essere il partito dei progressisti e dei riformisti. Abbiamo avuto ragione noi a restarci evitando scissioni e il fatto che D'Alema consideri l'approdo nel Pd come unica scelta possibile, significa che avevamo ragione noi e torto lui. Ma andiamo avanti perchè il mondo non si ferma su schemi del passato e il Pd è guidato da una leadership nuova e un gruppo dirigente che si sforza di fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il? E' già fissato nel 2023. Non è che ogni volta che c'è un tema dobbiamo fare il...". Enrico, lettiano e membro della segreteria Pd, commenta così all'Adnkronos le richieste che arrivano da esponenti di Base Riformista, come Andrea Marcucci, di unanticipato dopo le parole di Massimo D'Alema e il possibile rientro dei fuoriusciti di Articolo Uno. "Il Pd è nato per essere il partito dei progressisti e dei riformisti. Abbiamo avuto ragione noi a restarci evitando scissioni e il fatto che D'Alema consideri l'approdo nel Pd come unica scelta possibile, significa che avevamo ragione noi e torto lui. Ma andiamo avanti perchè il mondo non si ferma su schemi del passato e il Pd è guidato da una leadership nuova e un gruppo dirigente che si sforza di fare ...

