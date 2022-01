Partorisce in aereo e abbandona il neonato nel cestino del bagno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un neonato è stato trovato vivo, abbandonato appena partorito, nel contenitore dei rifiuti di una toilette di un aereo di linea dopo l'atterraggio alle isole Mauritius. Una donna di vent'anni, che l'avrebbe dato alla luce durante... Leggi su today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Unè stato trovato vivo,to appena partorito, nel contenitore dei rifiuti di una toilette di undi linea dopo l'atterraggio alle isole Mauritius. Una donna di vent'anni, che l'avrebbe dato alla luce durante...

