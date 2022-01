Paolo Del Debbio: la storia del padre fatto prigioniero dai nazisti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ospite a Domenica in, Paolo Del Debbio ha raccontato l’emozionante storia del padre, fatto prigioniero dai nazisti e deportato nel campo di concentramento di Buchenwald Episodio emozionante quello di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Ospite del programma è stato il giornalista, saggista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio, venuto a presentare il suo ultimo libro “Le 10 cose che ho imparato della vita”. Stando alla descrizione del libro, in “Le 10 cose ho imparato dalla vita”, Paolo Del Debbio ha deciso di raccontarsi per la prima volta in quella che non è un’autobiografia, ma una riflessione a cuore aperto sul mondo, sugli altri e ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ospite a Domenica in,Delha raccontato l’emozionantedeldaie deportato nel campo di concentramento di Buchenwald Episodio emozionante quello di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Ospite del programma è stato il giornalista, saggista e conduttore televisivoDel, venuto a presentare il suo ultimo libro “Le 10 cose che ho imparato della vita”. Stando alla descrizione del libro, in “Le 10 cose ho imparato dalla vita”,Delha deciso di raccontarsi per la prima volta in quella che non è un’autobiografia, ma una riflessione a cuore aperto sul mondo, sugli altri e ...

