Paolo Calissano, Fabiola rompe il silenzio: ecco la sua dichiarazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) La morte dell'attore Paolo Calissano, la sua ex fidanzata ha deciso di rompere il silenzio sulla situazione che stava vivendo. Proseguono le indagini sulla tragica e improvvisa morte dell'attore 54enne Paolo Calissano. Nel frattempo, la sua ex fidanzata Fabiana Parisi ha deciso di rompere il silenzio nell'intervista. Non credi all'ipotesi del suicidio. La dolorosa morte di questo artista ha sconvolto tutta l'Italia, compresi personaggi famosi e tanti suoi fan. In molti, infatti, hanno deciso di scrivere le condoglianze sui social network. Fabiana Parisi, la sua ex fidanzata e l'unica con cui avesse ancora una relazione, ha deciso di parlare della situazione dell'attore in un'intervista a Il Messaggero. Quest'ultimo ha dichiarato: ...

