Panella ha il Covid: "Sono vaccinata, altrimenti sarei in terapia intensiva" (Di lunedì 3 gennaio 2022) La giornalista ha raccontato di essersi contagiata durante una cena in famiglia e di essere peggiorata giorno dopo giorno: "La pelle bruciava, la gola piena di spilli e sullo sterno avevo una pietra" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) La giornalista ha raccontato di essersi contagiata durante una cena in famiglia e di essere peggiorata giorno dopo giorno: "La pelle bruciava, la gola piena di spilli e sullo sterno avevo una pietra"

Advertising

HuffPostItalia : Tiziana Panella e il Covid: 'All'improvviso sono stata male, ho pianto di paura' - tagadala7 : Tiziana Panella racconta cosa significhi prendersi il #Covid. Tutto è iniziato il giorno della vigilia di #Natale… - fanpage : Tiziana Panella, giornalista e conduttrice di #tagadala7, è positiva al #Covid, che si è manifestato con tutti i su… - paolo_r_2012 : Tiziana Panella e il Covid: «Sono stata tanto male, ho pianto di paura. Non è un raffreddore»… - scc68samu : RT @65_virna: Dunque Tiziana Panella ha contratto il Covid ed ha paura in quanto soggetto fragile Ma il vaccino non viene fatto soprattut… -