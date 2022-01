Palazzo crolla nel Napoletano | le ultime novità

(Di lunedì 3 gennaio 2022)nel, paura nella serata di ieri quando un boato ha fatto tremare la zona circostante Paura nella prima e silenziosa domenica sera dell’anno ad Afragola, in provincia di Napoli. Era circa le 21 del 3 gennaio quando improvvisamente il silenzio è stato rotto dal rumore del crollo di unnel centro storico.to ad Afragola (foto Facebook)È accaduto all’angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori allo stabile già transennato perché erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Immediati gli interventi delle forze dell’ordine i Vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, le ambulanze i carabinieri e la polizia. A quest’ultima sono affidate le indagini con il locale commissariato, diretto dal vicequestore Gianvito ...

fanpage : ULTIM'ORA Crolla un palazzo nel centro storico di Afragola, quattro persone risultano disperse. - Corriere : Crolla un palazzo nel centro di Afragola: si scava tra le macerie in cerca di dispersi - paoloangeloRF : Crolla un palazzo nel centro storico di Afragola: si scava tra le macerie - corrmezzogiorno : #Napoli Afragola, crolla palazzo nel centro storico: si scava tra le macerie - infoitinterno : Afragola, crolla un palazzo in centro: si cercano eventuali dispersi -

Nonostante fosse disabitato, infatti, il palazzo era stato occupato da senzatetto in cerca di dimora. A mezzanotte inoltrata è stata rilevata la presenza di un uomo ferito, che è stato poi ...
Si continua a scavare ad Afragola per il crollo di un palazzo disabitato, intervento svolto anche con l'ausilio di unità cinofile. I vigili del fuoco hanno reso noto di essere ...
Arrivano rassicurazioni da Afragola, nel Napoletano, dove uno stabile è crollato nella tarda serata di ieri. Sotto le macerie all'angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori non ci sarebbe nessuno sec ...