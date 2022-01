Ostia Levante, partiti i lavori di ripascimento del litorale: le regole per le imbarcazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ostia – Sono partiti lunedì 3 gennaio i lavori di riqualificazione del litorale di Ostia Levante, che interesseranno il tratto compreso fra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova Pineta (leggi qui) e si protrarranno fino a data da destinarsi. Le operazioni, che richiederanno l’utilizzo di un mezzo dotato di pompa aspirante-refluente oleodinamica, si svolgeranno nello specchio acqueo indicato dalla seguenti coordinate: A: 41°42’54.64” N 12°18’21.45” E B: 41°42’57.43” N 12°18’23.06” E C: 41°42’53.61” N 12°18’34.25” E D: 41°42’51.11” N 12°18’32.76” E Per questo, un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma (clicca qui per leggerla in versione integrale) ha stabilito che nella suddetta area “è vietato creare intralcio alle attività” e che “le unità in transito in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Sonolunedì 3 gennaio idi riqualificazione deldi, che interesseranno il tratto compreso fra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova Pineta (leggi qui) e si protrarranno fino a data da destinarsi. Le operazioni, che richiederanno l’utilizzo di un mezzo dotato di pompa aspirante-refluente oleodinamica, si svolgeranno nello specchio acqueo indicato dalla seguenti coordinate: A: 41°42’54.64” N 12°18’21.45” E B: 41°42’57.43” N 12°18’23.06” E C: 41°42’53.61” N 12°18’34.25” E D: 41°42’51.11” N 12°18’32.76” E Per questo, un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma (clicca qui per leggerla in versione integrale) ha stabilito che nella suddetta area “è vietato creare intralcio alle attività” e che “le unità in transito in ...

