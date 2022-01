Ostia, ladri “golosi” rubano le calze della Befana dagli scaffali del supermercato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ostia – Continua incessante l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e repressione dei reati. Sul litorale di Ostia, la stretta e capillare attività di vigilanza ha permesso ai poliziotti del X Distretto di Lido e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo di intervenire tempestivamente a seguito della segnalazione di furto in un supermercato in via delle Azzorre. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato i due, responsabili del furto, entrambi romani, uno di 51 e l’altro di 53 anni che erano stati bloccati dall’addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale. Lo stesso personale, visti i due romani uno in funzione di palo e l’altro con una busta rifornirsi con delle calze per l’epifania riposte sugli scaffali e poi darsi alla fuga , li hanno bloccati in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Continua incessante l’attivitàPolizia di Stato volta alla prevenzione e repressione dei reati. Sul litorale di, la stretta e capillare attività di vigilanza ha permesso ai poliziotti del X Distretto di Lido e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo di intervenire tempestivamente a seguitosegnalazione di furto in unin via delle Azzorre. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato i due, responsabili del furto, entrambi romani, uno di 51 e l’altro di 53 anni che erano stati bloccati dall’addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale. Lo stesso personale, visti i due romani uno in funzione di palo e l’altro con una busta rifornirsi con delleper l’epifania riposte suglie poi darsi alla fuga , li hanno bloccati in ...

