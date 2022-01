(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Avrete pazienza, lucidità mentale e quella incisività dialettica che da qualche tempo, con Mercurio amico, è diventata il vostro punto di forza. Toro (21/4 – 20/5) – Grazie alla benevola Luna in Capricorno, se tra gli amici c’è chi ha impellente bisogno di attenzione, conforto e solidarietà, non tiratevi indietro. Gemelli (21/5 – 21/6) – Con Giove e Nettuno sfavorevoli in Pesci, curate i vostri interessi economici e non fatevi ingannare da soluzioni solo in apparenza vantaggiose. Cancro (22/6 – 22/7) – Inle difficoltà si accavallano, come onde di un grande mare che vi trovate a dover attraversare, anche se possedete un mezzo di fortuna. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti L’disul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Barbanera 3 gennaio: lunedì di alti e bassi in amore e lavoro - infoitcultura : Oroscopo Barbanera: le previsioni per domani 4 gennaio 2022 - zazoomblog : Oroscopo di oggi 3 gennaio 2022 - Barbanera - #Oroscopo #gennaio #Barbanera - zazoomblog : Oroscopo di oggi 3 gennaio 2022 - Barbanera - #Oroscopo #gennaio #Barbanera - infoitcultura : Oroscopo di oggi 3 gennaio 2022 - Barbanera -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Barbanera

di3 gennaio: lunedì di alti e bassi in amore e lavoro Ariete (21/3 " 20/4) " Avrete pazienza, lucidità mentale e quella incisività dialettica che da qualche tempo, con Mercurio ...Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:Branko Paolo Fox Simon & the StarsAriete, 4 gennaio: lavoro Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che ...Se ancora non hai trovato l’amore, devi avere un po’ di pazienza, infatti in primavera la situazione sarà ancora più interessante Oroscopo Paolo Fox SAGITTARIO domani, martedì 4 gennaio 2022. In quest ...Se il cielo di oggi si tingerà di rosa, dovete ringraziare una sorridente Luna nel segno del Capricorno. 21/1 – 19/2. Saturno campeggia nel vostro cielo, siete quindi chiamati ad affrontare la vita co ...