Oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio: Cancro teso, Acquario leale (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’Oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio avrà in serbo eventi sorprendenti e tante novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l’ora di riprendere il consueto ritmo lavorativo, mentre altri si concentreranno sul partner e sui loro affetti più cari. I pianeti, grazie ai loro transiti, definiranno gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale. Nel dettaglio, il Toro, la Bilancia e il Sagittario non si lasceranno andare di fronte alle difficoltà, mentre il Cancro e la Vergine avranno davanti dei giorni molto stressanti. Il Leone e il Capricorno metteranno al primo posto l’amore, al contrario dell’Acquario che vivrà in funzione dei propri amici. i Gemelli, lo Scorpione e i Pesci, infine, dovranno modificare il loro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’dal 3 al 9avrà in serbo eventi sorprendenti e tante novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l’ora di riprendere il consueto ritmo lavorativo, mentre altri si concentreranno sul partner e sui loro affetti più cari. I pianeti, grazie ai loro transiti, definiranno gli aspetti principalinostra vita lavorativa, sentimentale e sociale. Nel dettaglio, il Toro, la Bilancia e il Sagittario non si lasceranno andare di fronte alle difficoltà, mentre ile la Vergine avranno davanti dei giorni molto stressanti. Il Leone e il Capricorno metteranno al primo posto l’amore, al contrario dell’che vivrà in funzione dei propri amici. i Gemelli, lo Scorpione e i Pesci, infine, dovranno modificare il loro ...

