(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 dic. -(Adnkronos/Dpa) -ilHaitham Al-il prossimodell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, al posto del nigeriano Mohammed Sanusi Barkindo, che guida l'dal 2016: il mandato triennale di Al-inizierà ad agosto e dovrebbe rafforzare la cooperazione dell'Organizzazione con altri importanti paesi produttori di petrolio come la Russia, una partnership che ha dato vita alla cosiddetta+, che attualmente copre circa il 45% della produzione di greggio mondiale. In una nota l'ha sottolineato come gli sforzi di Barkindo hanno contribuito a stabilizzare il mercato petrolifero globale sulla scia della crisi economica senza precedenti innescata dalla pandemia di ...

Advertising

TV7Benevento : Opec: cambio al vertice, nuovo direttore generale sarà il kuwaitiano Al-Ghais... -

Ultime Notizie dalla rete : Opec cambio

Il Sannio Quotidiano

Sostanziale parità delcon lo yen a 130,78, mentre il dollaro guadagna sulla valuta ...il petrolio è in rialzo con le forniture libiche che si restringono in attesa dalla riunione dell'+ di ...Domani è in agenda la riunione dell'+. Ieri la Libia ha avvertito che nelle prossime settimane ... in cui è emerso ildi rotta nella valutazione dell'inflazione. Giovedì 6 ricorre il primo ...Roma, 3 dic. -(Adnkronos/Dpa) - Sarà il kuwaitiano Haitham Al-Ghais il prossimo direttore generale dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, al po ...LONDRA/MOSCA (Reuters) - L'Opec+ dovrebbe attenersi ai piani di aumento della produzione di petrolio a febbraio quando si riunirà domani, prevedendo un impatto lieve e di breve durata sulla domanda da ...