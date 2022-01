Omicron, “Le misure messe in campo dal Governo, pannicelli caldi che non rallentano la circolazione del virus”, denuncia il Gimbe (Di lunedì 3 gennaio 2022) “La situazione dei numeri non ci incoraggia particolarmente, ma ci sono anche buone notizie – spiega -. Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista, tanto che molti hanno definito la Omicron come il virus più contagioso della storia. I numeri che stiamo vedendo la dicono chiaro in questo senso: abbiamo in media mobile circa 100mila casi al giorno. La buona notizia è che al crescere dei nuovi casi non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri“. Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, commentando la situazione epidemiologica del Paese, ai microfoni di Radio Cusano. Parlando della variante Omicron, ha affermato, “alla crescita enorme dei contagi nel Paese, non corrisponde un’impennata dei ricoveri: su 100mila persone positive, 1.100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “La situazione dei numeri non ci incoraggia particolarmente, ma ci sono anche buone notizie – spiega -. Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista, tanto che molti hanno definito lacome ilpiù contagioso della storia. I numeri che stiamo vedendo la dicono chiaro in questo senso: abbiamo in media mobile circa 100mila casi al giorno. La buona notizia è che al crescere dei nuovi casi non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri“. Così il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, commentando la situazione epidemiologica del Paese, ai microfoni di Radio Cusano. Parlando della variante, ha affermato, “alla crescita enorme dei contagi nel Paese, non corrisponde un’impennata dei ricoveri: su 100mila persone positive, 1.100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia ...

Advertising

fattoquotidiano : Omicron, Cartabellotta: “Misure governo? Solo pannicelli caldi. Bisogna abbassare circolazione virus: meno contatti… - LaStampa : Omicron, Cartabellotta (Gimbe): “Rischiamo 2 milioni di positivi e ospedali pieni. Le misure in campo? Pannicelli c… - GuidoDeMartini : ?? TUTTI DOVRANNO ARRIVARCI: COL VIRUS SI DEVE CONVIVERE ?? La ????Gran Bretagna???? ha deciso: basta restrizioni, bisog… - Samu378 : RT @intuslegens: #Tarro: «La pandemia è finita, #Omicron è normale influenza». Finita naturalmente. Le misure adottate dai boia non serviva… - Laionart79 : RT @intuslegens: #Tarro: «La pandemia è finita, #Omicron è normale influenza». Finita naturalmente. Le misure adottate dai boia non serviva… -