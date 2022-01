Omicidio Varese | Paitoni autorizzato da Gip a vedere figlio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Giudice Roia: denunce non vanno sottovalutate. 'Attenzione a violenza domestica, informazioni devono circolare'

SkyTG24 : Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva l… - dolcestrega09 : RT @SkyTG24: Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva la libertà d… - Affaritaliani : Omicidio Varese, un caso anche politico: “Cartabia invii gli ispettori' - amperrino : Omicidio Varese, un caso anche politico:“La ministra Cartabia invii gli ispettori' - RadioTadino : RT @SkyTG24: Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva la libertà d… -

Giudice Roia: denunce non vanno sottovalutate. 'Attenzione a violenza domestica, informazioni devono circolare'...di tentatoper aver accoltellato un collega di lavoro il 26 novembre scorso. La moglie, dalla quale era separato di fatto, si era trasferita a casa dei genitori a Gazzada Schianno () e ...A Varese un uomo di 40 anni è stato sottoposto a fermo dopo aver ucciso il suo figlioletto di 7 anni nella sua abitazione di Morazzone . Successivamente si sarebbe recato a Gazzada e avrebbe tentato d ...Davide Paitoni si trovava ai domiciliari per il rischio di inquinamento delle prove relative all'aggressione al collega, non perché considerato socialmente pericoloso. Ecco cosa è successo ...