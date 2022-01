Omicidio di Varese, scende in campo la Cartabia La ministra della Giustizia chiede le carte alla Procura (Di martedì 4 gennaio 2022) La ministra della Giustizia Cartabia ha dato il via agli accertamenti sui tragici fatti di Varese, come richiesto proprio tramite Affari da Morrone e Fratoianni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha dato il via agli accertamenti sui tragici fatti di, come richiesto proprio tramite Affari da Morrone e Fratoianni Segui su affaritaliani.it

StraNotizie : Omicidio Varese, procura: 'Da gip sì a incontro, pericolosità non riconosciuta' - RaffyM48 : Come puo' un GIUDICE lasciare un bambino a trascorrere le feste con un PADRE AGLI ARRESTI DOMICILIARI X AVER ACCOLT… - Cristina6013 : RT @SI_sinistra: Omicidio #Varese, bufera sul gip: 'Perché ha concesso visita figlio al padre' . Fratoianni annuncia interrogazione parlame… - IreneCafarelli : 'Davide Paitoni era ai domiciliari per aver accoltellato collega lavoro il 26 novembre scorso e accusato tentato om… - Castelletta61 : Questi giudici devono pagare l'errore. In galera. -