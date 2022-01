Advertising

fisco24_info : Ombra Covid sull’elezione del Capo dello Stato: la Camera valuta contromisure: A Montecitorio un comitato valuta le… - azael : Quinto giorno di Covid. I bronchi. Che nome da film western anni 70. “Bronchi, il piombo e la carne”, “Bronchi all’… - infoiteconomia : L'ombra del Covid sui saldi: 'Spese programmate per il 39% dei casertani, ma attenzione alla variante Omicron' - ombra_del : RT @maurorizzi_mr: I media (TG e talk in testa) hanno una responsabilità enorme nell’aver trasformato la maggioranza degli italiani in psic… - Collineromagno1 : @FmMosca @EU_Commission @GiulioMarini2 Se senti parlare le persone in questi giorni i vaccinati con il Covid dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ombra Covid

Il Sole 24 ORE

In un periodo di incertezza a causa dell'dele le sue varianti i 'saldi' sono un momento in cui si può tornare a respirare un po' di 'normalità' Nelle regioni in cui i saldi sono già ...... è risultato negativo al tampone per rilevare il- 19 e oggi si è allenato regolarmente con i ... l'obiettivo dell'attaccante sarà strappare un altro accordo ex novo per restare all'del ...La Borsa è partita bene anche nel nuovo anno ma la prudenza è d'obbligo di fronte alla recrudescenza del Covid - Ecco i consigli di Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos ...Covid-19, dal 10 gennaio scatta obbligo per tutti gli sportivi. Contagi in aumento per la Serie A, ma ci sono alcuni ancora restii alla vaccinazione.