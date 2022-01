Oggi 68.052 casi Covid e 140 morti. Il tasso di positività scende al 15,3% (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 3 gennaio 2022 sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che raddoppiati su base settimanale. Con 445.321 tamponi, quasi 170mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 21,9% al 15,3%. I decessi sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.646 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno, e salgono a 1.352, mentre i ricoveri ordinari sono 577 in più (ieri +491), 12.333 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+13.421), seguita da Emilia Romagna ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia. I nuoviregistrati lunedì 3 gennaio 2022 sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che raddoppiati su base settimanale. Con 445.321 tamponi, quasi 170mila più di ieri, tanto che ildidal 21,9% al 15,3%. I decessi sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.646 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno, e salgono a 1.352, mentre i ricoveri ordinari sono 577 in più (ieri +491), 12.333 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+13.421), seguita da Emilia Romagna ...

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 68.052 contagiati • 140 morti • 13.379 guariti +32 terapie intensive | +577 ricoveri 44… - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio: 68.052 nuovi casi e 140 morti - monicabi5 : Covid, oggi in Italia 68.052 casi e 140 morti: 9 Regioni in zona gialla, Liguria verso arancione. Vaccino e Super G… - ilcirotano : Oggi 68.052 casi Covid e 140 morti. Il tasso di positività scende al 15,3% - - marcoluci1 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio: 68.052 nuovi casi e 140 morti @corriere -