Nuovo grave lutto per la regina Elisabetta. Una vita insieme, indivisibili anche nei momenti più duri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo terribile lutto per la regina Elisabetta. Da sempre amiche è morta quattro giorni dopo Natale all’età di 90 anni. Una notizia che segue la morte di Ann Fortune FitzRoy, la duchessa di Grafton, all’età di 101 anni il mese scorso ed è un altro colpo dopo la morte del marito, il principe Filippo, ad aprile. Lady Farnham era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, un importante banchiere della City e pari irlandese morto nel 2001. Una fonte reale ha detto al Telegraph: “È molto triste per la regina. Tutti amavano Lady Farnham, era sempre così di buon umore. Era anche una donna molto affascinante e attraente. ‘Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia. “Non è stato un buon anno per la regina ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)terribileper la. Da sempre amiche è morta quattro giorni dopo Natale all’età di 90 anni. Una notizia che segue la morte di Ann Fortune FitzRoy, la duchessa di Grafton, all’età di 101 anni il mese scorso ed è un altro colpo dopo la morte del marito, il principe Filippo, ad aprile. Lady Farnham era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, un importante banchiere della City e pari irlandese morto nel 2001. Una fonte reale ha detto al Telegraph: “È molto triste per la. Tutti amavano Lady Farnham, era sempre così di buon umore. Erauna donna molto affascinante e attraente. ‘Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia. “Non è stato un buon anno per la...

Advertising

MilanEyei : RT @Sianews_: Non è una novità che il #Barça sia in una grave crisi economica. Nonostante ciò, Laporta ha voluto accontentare #Xavi con u… - Pirichello : RT @Sianews_: Non è una novità che il #Barça sia in una grave crisi economica. Nonostante ciò, Laporta ha voluto accontentare #Xavi con u… - frmas94 : RT @Sianews_: Non è una novità che il #Barça sia in una grave crisi economica. Nonostante ciò, Laporta ha voluto accontentare #Xavi con u… - infoitcultura : Nuovo grave lutto per la Regina Elisabetta: è morta Lady Farnham - ClaudelGFX : @AndreaBaro66 Certo-- problema nr 1 e molto grave, nessun vaccinato che ha avuto qualsiasi cosa/danno non ha diritt… -