Nuovo anno | altro rave ad Arezzo | in centinaia sfidano gli agenti Meloni | è il buon 2022 della Lamorgese

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022): e per lal’ennesima falla da tamponare. Stavolta la “rogna” arriva dadove in, nella notte di Capod, hsfidato gli. Se ilgiorno si vede dal mattino, sappiamo già cosa aspettarci da questoappena cominciato. Inaugurato, stando alle notizie arrivate in questi ultimi giorni, con undio Capodmassiccio e organizzato, che le forze dell’ordine hfaticato a smantellare, arrivando a sgomberare 24 ore dopo l’avvio del raduno illegale. Con tutto il corollario di chiamate dei residenti preoccupati alle forze dell’ordine e gli ...