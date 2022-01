“Non ti ho salvata, perdonami”. Incidente in motorino, Ilaria muore a 15 anni. Fratello tra soccorritori del 118 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un terribile Incidente in motorino il primo giorno dell’anno. Ad accorrere sul posto il 118, tra cui Francesco Bove, giovane volontario di turno tra i paramedici. A terra c’è sua sorella Ilaria Bove, 15 anni. La giovane morirà proprio tra le braccia del Fratello che fa di tutto per rianimarla. Insieme a lei muore anche Nicholas Galluzzi, 18 anni. Entrambi sono morto a seguito di un Incidente avvenuto a Pellezzano, provincia di Salerno. I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter e si sono andati a schiantare, per motivi ancora da chiarire, contro a un palo. Il Fratello della ragazza, volontario dell’Avis della zona, è stato tra i primi soccorritori ad arrivare sul posto. Una tragica coincidenza. Devastante poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un terribileinil primo giorno dell’anno. Ad accorrere sul posto il 118, tra cui Francesco Bove, giovane volontario di turno tra i paramedici. A terra c’è sua sorellaBove, 15. La giovane morirà proprio tra le braccia delche fa di tutto per rianimarla. Insieme a leianche Nicholas Galluzzi, 18. Entrambi sono morto a seguito di unavvenuto a Pellezzano, provincia di Salerno. I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter e si sono andati a schiantare, per motivi ancora da chiarire, contro a un palo. Ildella ragazza, volontario dell’Avis della zona, è stato tra i primiad arrivare sul posto. Una tragica coincidenza. Devastante poi ...

