Non solo il Toronto, Insigne può anche saltare la Juventus! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nome di Lorenzo Insigne è molto caldo in quest’ultimo periodo, proprio perché il capitano dovrà prendere una decisione su quel che sarà il suo destino. Una scelta che pare già essersi conclusa con il trasferimento al Toronto alle porte. Ma stavolta la questione non riguarda il suo addio al Napoli, ma bensì Juve-Napoli. Il big match, in programma giovedì 6 gennaio, è punto di discussione visto le tante positività al Covid-19 e i tanti indisponibili: uno fra questi è proprio il 24 azzurro che non sembra essersi del tutto ripreso dopo la sua positività e l’infortunio muscolare. Lorenzo InsigneÈ dunque da monitorare la sua condizione in vista della sfida contro la rivale Juventus e Luciano Spalletti dovrà fare le sue dovute valutazioni in questi ultimi giorni. A riportare la notizia è Sky Sport. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nome di Lorenzoè molto caldo in quest’ultimo periodo, proprio perché il capitano dovrà prendere una decisione su quel che sarà il suo destino. Una scelta che pare già essersi conclusa con il trasferimento alalle porte. Ma stavolta la questione non riguarda il suo addio al Napoli, ma bensì Juve-Napoli. Il big match, in programma giovedì 6 gennaio, è punto di discussione visto le tante positività al Covid-19 e i tanti indisponibili: uno fra questi è proprio il 24 azzurro che non sembra essersi del tutto ripreso dopo la sua positività e l’infortunio muscolare. LorenzoÈ dunque da monitorare la sua condizione in vista della sfida contro la rivale Juventus e Luciano Spalletti dovrà fare le sue dovute valutazioni in questi ultimi giorni. A riportare la notizia è Sky Sport.

Advertising

BentivogliMarco : Quando i propri avversari sono una 'malattia', non solo si svela una scarsa cultura riformista ma si fa capire q… - elio_vito : Si chiama 'gestazione per altri' non è una violenza ma un diritto riconosciuto in molti Stati, per questo va regola… - _Nico_Piro_ : Mai stancarsi di ripete la perfetta sintesi del miliardario Warren Buffet: i ricchi hanno cominciato una guerra di… - habit28_haz_lou : ma solo a me non va ig? - unicaiole : #gfvip ammazza la vecchia !!! Ma se sta bene solo con 4/5 persone perché non va via ????? -