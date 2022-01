“Non aprite l’armadio”. Il bimbo di 7 anni ucciso, l’ultima terribile telefonata del padre killer (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha ucciso il figlio con una coltellata alla gola, poi ha nascosto il corpo del piccolo in un armadio. Quindi ha anche cercato di accoltellare la ex moglie, ma è stato fermato dai carabinieri. A Davide Paitoni, 40 anni di Morazzone (Varese), sono contestati il delitto di omicidio del figlio Daniele di 7 anni e di tentato omicidio dell’ex moglie, in fase di separazione dal marito violento. Paitoni era agli arresti domiciliari per aver tentato di accoltellare un collega lo scorso 26 novembre (reato per il quale sono in corso indagini). Nonostante ciò aveva ottenuto l’affidamento del figlio per trascorrere il Capodanno con lui, come previsto nel provvedimento di separazione. Il bimbo sarebbe dovuto tornare dalla mamma e dopo averlo ucciso si è messo in macchina e ha guidato fino a Gazzada Schianno per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Hail figlio con una coltellata alla gola, poi ha nascosto il corpo del piccolo in un armadio. Quindi ha anche cercato di accoltellare la ex moglie, ma è stato fermato dai carabinieri. A Davide Paitoni, 40di Morazzone (Varese), sono contestati il delitto di omicidio del figlio Daniele di 7e di tentato omicidio dell’ex moglie, in fase di separazione dal marito violento. Paitoni era agli arresti domiciliari per aver tentato di accoltellare un collega lo scorso 26 novembre (reato per il quale sono in corso indagini). Nonostante ciò aveva ottenuto l’affidamento del figlio per trascorrere il Capodanno con lui, come previsto nel provvedimento di separazione. Ilsarebbe dovuto tornare dalla mamma e dopo averlosi è messo in macchina e ha guidato fino a Gazzada Schianno per ...

