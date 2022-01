Nicholas | lo sguardo sornione e la battuta pronta | il ricordo della prof Sabino

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 3 gennaio 2022) di Erika Noschese Occhi grandi e scuri, una purezza disarmante, sempre sorridente e disponibile verso tutti.Galluzzi, il 18enne che ha perso la vita il primo gennaio mentre era a bordo dello scooter insieme alla sua fidanzata Ilaria, 15 anni, frequentava il liceo Regina Margherita di Salerno. A ricordare quel giovane con tanti sogni nel cassetto da realizzare è la suaessoressa, Mariella, vice preside del liceo di via Giovanni Cuomo che ripensa a, rigorosamente in quarta fila ma attento e appassionato, curioso come tutti i ragazzisua età. “Quando ieri (domenica per chi legge ndr) verso le 19.00 è arrivata la notizia, non volevo crederci. Sai colpisce la morte di una giovanissima vita, ma se poi lo hai “vissuto” come io vivo i miei alunni, è stato terribile – ...