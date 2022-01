NFL 2022 17a settimana | i Packers sono i #1 della NFC | vittorie per Buccaneers | Rams | Cardinals e Bengals che piegano i Chiefs

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La diciassettesimaNFL 2021-si chiude con risultati importanti, emozioni a non finire, primi verdetti ufficiali e la composizionegriglia dei Play-offs che si inizia a delineare in maniera più chiara. Nella NFC, per esempio sappiamo già quale sarà la #1, ovvero i Green Bay. La squadra di coach Matte LaFleur (39-9 nei primi tre anni da allenatore, nuovo record) demolisce i Minnesota Vikings e si garantisce la stradapost season al Lambeau Field. Alle loro spalle i Tampa Bayvincono in rimonta all’ultimo istante in casa dei New York Jets, come i Los Angelesche passano in casa dei Baltimore Ravens, mentre i Philadelphia Eagles centrano un posto nei Play-offs e gli Arizona...

Ma tutto il 2022 sarà un anno di grandi eventi sportivi. A febbraio, ad esempio, sono in programma le Olimpiadi invernali di Pechino e il Superbowl della NFL.