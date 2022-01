Nessun rinvio per le scuole, si torna in classe il 10 gennaio. Allarme Gimbe: “Rischiamo 2 milioni di positivi e ospedali pieni”. (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione: «Le misure in campo non bastano: limitare i contatti sociali incrementando lo smart working». I presidi: «Sì alla quarantena per i No Vax e all’Esercito per il tracciamento» Leggi su lastampa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione: «Le misure in campo non bastano: limitare i contatti sociali incrementando lo smart working». I presidi: «Sì alla quarantena per i No Vax e all’Esercito per il tracciamento»

