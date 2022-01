Nello Salza | la “tromba del cinema italiano” in concerto a Osio Sotto

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il trombettista interprete di alcune delle più celebri colonne sonore italiane si esibirà giovedì 6 gennaio presso il Cenacolo di via Roma a, in untributo al maestro Ennio Morricone, con cui ha collaborato negli ultimi 35 anni. Dalle 21, ingresso gratuito (su prenotazione)

L'Eco di Bergamo

... e alcuni special guests quali Giuliano Montaldo, Leo Gullotta, Edda Dell'Orso, Bruno Battisti D'Amario,, ovvero registi, attori, cantanti e musicisti di fama internazionale che hanno ...Al concerto parteciperanno il trombettista, la "tromba del cinema italiano", e il soprano Giulia Pierucci. L'ingresso è gratuito o a offerta libera: lo scopo del concerto è quello di ...L'assessorato alla Cultura del comune di Osio Sotto propone, giovedì 6 Gennaio 2022, il concerto di Nello Salza, pluripremiato trombettista che per 35 anni ha collaborato al fianco del Maestro Ennio M ...