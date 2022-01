Nasce Roberto Cravero, bandiera del Toro – 3 gennaio 1964 – VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 3 gennaio 1964 Nasce a Venaria Roberto Cravero, uno dei liberi più forti del calcio italiano e bandiera del Torino Nel calcio italiano sono pochi i liberi capaci di avvicinare una leggenda come Franco Baresi. Uno di questi è Roberto Cravero, nato il 3 gennaio 1964 a Venaria Reale, vicino a Torino. Cravero è stato una vera icona del nostro calcio a cavallo degli Anni ’80 e ’90 e ha legato quasi interamente la sua carriera alla città di Torino, sponda granata. Cresciuto nelle giovanili della società all’epoca sotto la presidenza di Orfeo Pianelli, esordisce in Serie A il 16 maggio 1982 a soli 18 anni. Sarà tuttavia la sua unica presenza con il Torino fino al 1983, anno in cui si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 3a Venaria, uno dei liberi più forti del calcio italiano edel Torino Nel calcio italiano sono pochi i liberi capaci di avvicinare una leggenda come Franco Baresi. Uno di questi è, nato il 3a Venaria Reale, vicino a Torino.è stato una vera icona del nostro calcio a cavallo degli Anni ’80 e ’90 e ha legato quasi interamente la sua carriera alla città di Torino, sponda granata. Cresciuto nelle giovanili della società all’epoca sotto la presidenza di Orfeo Pianelli, esordisce in Serie A il 16 maggio 1982 a soli 18 anni. Sarà tuttavia la sua unica presenza con il Torino fino al 1983, anno in cui si ...

