Nasce la televisione italiana | RAI 1954

Il 3 Gennaio 1954 Nasce la RAI, la televisione pubblica italiana la cui storia ha accompagnato quella del nostro paese. Fulvia Colombo è la giornalista che comunica l'inaugurazione, in diretta da Corso Sempione a Milano. Con un'acconciatura tipica anni '50 e su un sipario come sfondo, la conduttrice augura a tutti i telespettatori un "buon divertimento". Inizia una nuova era fondamentale nel campo della comunicazione italiana, con un pubblico di abbonati (il canone ammontava a circa 18mila lire), che risponde entusiasticamente. La storia Le radici della RAI risalgono all'epoca fascista. Nel 1924 Nasce l'URI (Unione radiofonica italiana) e successivamente nel 1927 si trasforma in EIAR (Ente italiano per le audizioni radiofoniche), un importante strumento di ...

