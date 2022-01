Napoli | Petagna negativo al test | torna con squadra

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, #Malcuit e #Petagna in quarantena: entrati a contatto con positivi al #COVID19+++#JuventusNapoli - Luxgraph : Juve-Napoli, Spalletti ritrova Petagna: negativo al tampone - anteprima24 : ** ##Napoli, #Petagna negativo al test per il covid: torna in gruppo e ci sarà contro la Juve **… - agostisimo : @mirkonicolino Stessa coppia della partita con la Fiorentina di Vlahovic. Giovedì c'è il Napoli di Petagna. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, Malcuit e Petagna aspettano l'esito del tampone, sono ore decisive -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna

Illo ha sottoposto a diversi test avendo poi la conferma della sua negatività.sarà quindi arrulabile dal tecnico Spalletti per la trasferta del 6 gennaio a Torino contro la Juventus. ...Atto conclusivo? Non c'è nemmeno il tempo di chiederselo. Non c'è perché ilè in piena emergenza tra infortunati, positivi e Coppa d'Africa. Non c'è anche perché la ... ha ritrovatoche è ...Mercato, infortuni e casi di positività al Covid. Il tutto nella settimana che ci porta dritti alla ripartenza della Serie A in programma il giorno 6 gennaio 2022. Tantissime notizie, aggiornamenti e ...Andrea Petagna è risultato negativo stamattina al test per il covid e ha potuto tornare ad allenarsi a Castel Volturno insieme ai compagni del Napoli. L'attaccante era in quarantena negli ulimi giorni ...