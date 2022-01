Napoli | Petagna negativo al tampone Contro la Juventus ci sarà

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, #Malcuit e #Petagna in quarantena: entrati a contatto con positivi al #COVID19+++#JuventusNapoli - cn1926it : #Petagna ci sarà contro la #Juventus! Le ultime - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA SPALLETTI RECUPERA UN AZZURRO, CONTRO LA JUVENTUS CI SARA'. IL MISTER PUO' ESULTARE FINALMENTE, I… - Jack51248042 : @Napoli_Report Ah gioiva ? Potrò gioire io visto che c'è il mercato di gennaio e non vedrò l'ora che se ne vada Pet… - Andrea842631710 : @giovanni__21103 @Napoli_Report @FrModugno Petagna...non malcuit...cazzo speriamo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna

Ultimissime calcio- Luciano Spalletti ritrova Andreaper Juve. Sì perché l'attaccante azzurro questa mattina è risultato negativo al tampone, dopo esser stato in quarantena e in isolamento fiduciario per contatti con positivi al Covid - ...... Dybala, Chiesa; Morata;(4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne;; Dove vedere Juve -streaming ...Le probabili formazioni della 20ª giornata della Serie A 2021/22. Giovedì 6 gennaio 2022, ore 12.30 BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsol ...Antonio Petrazzuolo, dir. di "Napoli Magazine", è intervenuto a "Febbre a 90", trasmissione condotta da Francesco Marciano, su Vikonos Web Radio/Tv: "Juventus-Napoli? Prima di tutto bisogna continuare ...