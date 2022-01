Napoli in campo | lavoro tattico in vista della Juve

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli campo

- Mancano solo tre giorni al big match contro la Juventus all'Allianz Stadium. Ildi Luciano Spalletti è tornato nella mattinata di lunedì suldi allenamento del Konami Training Center per preparare la prima gara del 2022, che vedrà i partenopei sfidare i bianconeri ...Però c'è il pericolo di scendere incon la testa altrove da qui fino al termine della stagione. Ciò che dovrà e vorrà fare sarà chiudere al meglio la sua avventura con ilriscattando un ...Il tecnico livornese, alla ripresa del campionato tra tre giorni, potrebbe trovarsi costretto a schierare una formazione priva di uno dei suoi capisaldi.Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20:45.