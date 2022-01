Napoli, buone notizie per Spalletti: Petagna negativo al Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) buone notizie per il Napoli e per Spalletti: Andrea Petagna è risultato negativo al Covid-19 Arrivano buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti. Come riportato da Sky Sport, Andrea Petagna, posto in isolamento fiduciario dopo il contatto con un positivo al Covid, è risultato negativo al tampone effettuato nelle ultime ore. L’attaccante azzurro ci sarà quindi per il match di giovedì dell’Allianz Stadium contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022)per ile per: Andreaè risultatoal-19 Arrivanoper ile per Luciano. Come riportato da Sky Sport, Andrea, posto in isolamento fiduciario dopo il contatto con un positivo al, è risultatoal tampone effettuato nelle ultime ore. L’attaccante azzurro ci sarà quindi per il match di giovedì dell’Allianz Stadium contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

