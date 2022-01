**Musica: David Bowie, eredi vendono catalogo musicale per 250 milioni di dollari** (Di lunedì 3 gennaio 2022) New York, 3 gen. – (Adnkronos) – Dopo mesi di trattative, gli eredi di David Bowie (1947-2016) ha venduto l’intero catalogo musicale del cantautore britannico alla Warner Chappell Music (Wcm) per un prezzo superiore ai 250 milioni di dollari. La notizia è stata pubblicata oggi da Variety. Il catalogo abbraccia sei decenni e include canzoni come “Heroes”, “Changes”, “Space Oddity”, “Fame”, “Let’s Dance”, “Rebel Rebel”, “Golden Years”, “Ziggy Stardust”, “All the Young Dudes”, la sua collaborazione del 1981 con i Queen “Under Pressure” e altre centinaia di titoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) New York, 3 gen. – (Adnkronos) – Dopo mesi di trattative, glidi(1947-2016) ha venduto l’interodel cantautore britannico alla Warner Chappell Music (Wcm) per un prezzo superiore ai 250di dollari. La notizia è stata pubblicata oggi da Variety. Ilabbraccia sei decenni e include canzoni come “Heroes”, “Changes”, “Space Oddity”, “Fame”, “Let’s Dance”, “Rebel Rebel”, “Golden Years”, “Ziggy Stardust”, “All the Young Dudes”, la sua collaborazione del 1981 con i Queen “Under Pressure” e altre centinaia di titoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

