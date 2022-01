(Di lunedì 3 gennaio 2022) Siete pronti a scegliere le vostretelevisive e ipreferiti del 2021 con i? Dal 7daremo il via alle votazioni! Per celebrare i 365 giorni di intrattenimento che ci siamolasciati alle spalle, festeggiamo con i! Dopo la pausaa scorsa stagione è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui miglioritv e sulle performance più convincenti del 2021 cinematografico e televisivo. La redazione di.it ha selezionato per voi una rosa di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, in pochi minuti, potrete eleggere i vostri vincitori! e le ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Movieplayer Awards 2022: dal 7 gennaio votate film e serie tv dell'anno appena trascorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Movieplayer Awards

Movieplayer.it

Per celebrare i 365 giorni di intrattenimento che ci siamo appena lasciati alle spalle, festeggiamo con i2022 ! Dopo la pausa della scorsa stagione è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui migliori film e serie tv e sulle performance più convincenti del 2021 ...Nel corso diCircuit - podcast di Variety - Nicolas Cage ha detto che la sua versione di Dracula in Renfield sarà qualcosa di nuovo e mai visto prima! Il celebre attore interpreterà Dracula in Renfield - ...Siete pronti a scegliere le vostre serie televisive e i film preferiti del 2021 con i Movieplayer Awards 2022? Dal 7 gennaio daremo il via alle votazioni! Per celebrare i 365 giorni di intrattenimento ...Il potere del cane, La figlia oscura, The Souvenir Part II, tre registe guidano le candidature dei London Critics Circle Awards 2022. Annunciate le nomination dei London Critics Circle Film Awards 202 ...