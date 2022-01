Morandi rischia la squalifica da Sanremo | spoilerato il brano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Giannilada2022. Il cantante - tra i colpacci di Amadeus al prossimo Festival, in programma dal 1 al 5 febbraio - ha pubblicato oggi un video sul suo profilo Facebook, cancellato circa mezzora dopo, in cui si...

fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - martibarakat : ora guardate com’è iniziato questo 2022. metto gianni morandi capo della mia squadra al fantasanremo e rischia la squalifica. GRIDO - Eleonor22849454 : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… - marcoluci1 : RT @fanpage: Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - iamiikaz : IN CHE SENSO GIANNI MORANDI RISCHIA LA SQUALIFICA -

Giannila squalifica dal Festival di Sanremo 2022 ! Questa la notizia che sta circolando in questi minuti. A lanciarla è stato All Music Italia , secondo il quale sarebbe stato pubblicato ...Mattia, Capo Ufficio stampa e Comunicazione del Mic, è perentorio. D'altra parte la ... Perché evidenzia realtà complesse nelle quali il nuovo personaledi essere come una goccia nell'...Gianni Morandi a rischio squalifica dal Festival di Sanremo 2022? "Canzone per errore su Facebook", ecco cosa è successo.Primo grande caso al Festival di Sanremo 2022: riguarda Gianni Morandi. "Apri tutte le porte" rischia la squalifica per una leggerezza dell'artista ...