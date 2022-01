Montello | accordo migliorativo per la cooperativa che occupa 340 lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. Cambia latitolare dell’appalto e “vengono migliorate le condizioni di lavoro per tutte le 340 persone in organico”: lo riferisce la Filt-Cgil provinciale in occasione del cambio – a partire dal 1° gennaio – nell’appalto assegnato all’interno dellaspa, l’azienda che sorge nell’omonimo comune della Bergamasca, specializzata in attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica post consumo e dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata. L’intesa di secondo livello è stata siglata dalla Filt-Cgil il 20 dicembre con la nuovaGHS Goods Handling Sorting e prevede una serie di misure migliorative. “È il frutto di quasi un anno di trattativa ed è il risultato del fatto che siamo riusciti a conquistare la fiducia e il sostegno di molti: ...