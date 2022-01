Mondiale di calcio ogni due anni, Infantino: “Non c’è rischio economico” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nonostante i club europei siano contrari per eventuali difficoltà economico e gestionali, la Fifa è fortemente favorevole. Il Mondiale di calcio si può svolgere ogni due anni, secondo il presidente Infantino. Su ‘Radio Anch’io sport’ il numero uno del calcio Mondiale è convinto che si possa fare una competizione biennale: “Lo richiede il Congresso della Fifa. Ha chiesto anche uno studio di fattibilità. L’impatto economico è positivo per tutti”. Sarebbe deleterio per gli altri sport e andrebbero in crisi le edizioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, per organizzazione e interesse. Lo ha detto Thomas Bach. Il presidente del Cio si era schierato contrario all’idea. Ma la Fifa va avanti. Infantino dice ancora: “Quello ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nonostante i club europei siano contrari per eventuali difficoltàe gestionali, la Fifa è fortemente favorevole. Ildisi può svolgeredue, secondo il presidente. Su ‘Radio Anch’io sport’ il numero uno delè convinto che si possa fare una competizione biennale: “Lo richiede il Congresso della Fifa. Ha chiesto anche uno studio di fattibilità. L’impattoè positivo per tutti”. Sarebbe deleterio per gli altri sport e andrebbero in crisi le edizioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, per organizzazione e interesse. Lo ha detto Thomas Bach. Il presidente del Cio si era schierato contrario all’idea. Ma la Fifa va avanti.dice ancora: “Quello ...

