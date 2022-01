Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo (2022): Nuovo Trailer ITA del Film – HD (Di lunedì 3 gennaio 2022) #FilmalcinemaAgosto2022 #soloinsala Guarda il Nuovo Trailer Italiano di “Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo”, il Film sequel dei Minions, con la voce di #MAXGIUSTI per #GRU Per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i Film prossimamente al cinema, iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche. La prossima estate, dalla più grande franchise d’animazione di tutti i tempi, nonché fenomeno culturale globale, arriva sul grande schermo la storia inedita di un dodicenne che sogna di Diventare ‘Cattivissimo’, Minions 2: Come Gru ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 gennaio 2022) #alcinemaAgosto#soloinsala Guarda ilItaliano di “2 –Gru”, ilsequel dei, con la voce di #MAXGIUSTI per #GRU Per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche. La prossima estate, dalla più grande franchise d’animazione di tutti i tempi, nonché fenomeno culturale globale, arriva sul grande schermo la storia inedita di un dodicenne che sogna dire ‘’,2:Gru ...

