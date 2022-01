Milan, il nuovo attaccante arriva a giugno: i dettagli dell’accordo! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il prossimo bomber del Milan potrebbe arrivare direttamente dal campionato italiano, vista anche l’età ormai avanzata di Zlatan Ibrahimovic e i suoi continui problemi fisici e un Giroud che al momento non ha reso all’ altezza delle aspettative. Andrea BelottiT orino Serie A Il gallo Belotti non rinnoverà con la società granata e a fine stagione sarà libero a parametro zero, il Milan ci fa più di un pensierino e prenota il giocatore in vista del mercato estivo, con un occhio ad un acquisto anticipato già nel mercato di gennaio, facendo così un colpo da novanta. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il prossimo bomber delpotrebbere direttamente dal campionato italiano, vista anche l’età ormai avanzata di Zlatan Ibrahimovic e i suoi continui problemi fisici e un Giroud che al momento non ha reso all’ altezza delle aspettative. Andrea BelottiT orino Serie A Il gallo Belotti non rinnoverà con la società granata e a fine stagione sarà libero a parametro zero, ilci fa più di un pensierino e prenota il giocatore in vista del mercato estivo, con un occhio ad un acquisto anticipato già nel mercato di gennaio, facendo così un colpo da novanta. Daniele Scrazzolo

